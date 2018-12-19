Caso João de Deus: a própria lei pode dificultar processar casos mais antigos?

O Ministério Público e a Polícia Civil informaram que já receberam mais de 500 relatos de mulheres que dizem ter sido abusadas por João de Deus, em Abadiânia (GO). O médium, que sempre negou as acusações, foi preso no domingo (16). Além destes crimes, os órgãos também apuram se houve conivência de outras pessoas e denúncias de lavagem de dinheiro. Em meio a esses casos especialistas alertam: a lei pode dificultar processar casos mais antigos. A explicação para isso está no chamado "prazo de decadência".

Este prazo deixou de existir em setembro deste ano, mas ainda é válido para crimes que ocorreram antes. Nesta segunda-feira (17), a delegada que coordena a investigação das denúncias contra João de Deus no âmbito da Polícia Civil de Goiás, Karla Fernandes, citou o prazo de decadência para dizer que a maioria das denúncias contra o médium perderam o prazo legal. Segundo essa regra, as vítimas de um crime sexual tinham até seis meses para declarar às autoridades que desejavam ver seus agressores serem processados. Caso contrário, a polícia e a Justiça não poderiam tomar providências.

Em entrevista ao CBN Vitória o Ricardo Gueiros, Pós-doutor em Direito Constitucional e professor da Ufes, detalha a legislação. Confira!