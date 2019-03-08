Caso Jane Cherubim: delegado vai pedir prisão do pai do agressor

O Titular da Delegacia Regional de Alegre, delegado Ricarte Teixeira, informou que vai pedir a prisão do pai de Jonas Amaral, acusado de agredir a vendedora capixaba Jane Cherubim. Segundo ele, o pai deu fuga para o filho após o crime, ocorrido na madrugada da última segunda-feira (4).

A mesma câmera que flagrou o momento em que o casal Jane e Jonas deixava a cervejaria em que trabalharam no dia do crime, em Dores do Rio Preto, registrou horas depois o momento em que um veículo passa pela mesma estrada. Neste carro, segundo o delegado, estavam Jonas e o pai.

O delegado reclamou que há baixo contingente policial na região. Reforçou o pedido de apoio das pessoas em relação a denúncias, no 181. Também há uma linha de investigação sobre um possível estupro sofrido por Jane. Há expectativa de que Jane preste depoimento nesta sexta em Carangola.

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