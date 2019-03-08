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Caso Jane Cherubim: delegado vai pedir prisão do pai do agressor

Segundo o titular da Delegacia Regional de Alegre, delegado Ricarte Teixeira, o pai deu fuga para o filho após o crime, ocorrido na madrugada da última segunda-feira (4)

Publicado em 08 de Março de 2019 às 18:51

Publicado em 

08 mar 2019 às 18:51
O Titular da Delegacia Regional de Alegre, delegado Ricarte Teixeira, informou que vai pedir a prisão do pai de Jonas Amaral, acusado de agredir a vendedora capixaba Jane Cherubim. Segundo ele, o pai deu fuga para o filho após o crime, ocorrido na madrugada da última segunda-feira (4).
A mesma câmera que flagrou o momento em que o casal Jane e Jonas deixava a cervejaria em que trabalharam no dia do crime, em Dores do Rio Preto, registrou horas depois o momento em que um veículo passa pela mesma estrada. Neste carro, segundo o delegado, estavam Jonas e o pai.
O delegado reclamou que há baixo contingente policial na região. Reforçou o pedido de apoio das pessoas em relação a denúncias, no 181. Também há uma linha de investigação sobre um possível estupro sofrido por Jane. Há expectativa de que Jane preste depoimento nesta sexta em Carangola.
Confira mais detalhes na entrevista concedida ao programa CBN Cotidiano. Ouça!
Entrevista - John Gomes - Ricarte Teixeira - 08-03-19.mp3
 

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