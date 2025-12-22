Caso Isis Valverde: entenda o que é o crime de stalking e suas penalidades

A prisão de um homem no Rio de Janeiro, suspeito de perseguir a atriz Isis Valverde por mais de duas décadas, voltou a colocar em evidência o crime de perseguição reiterada, conhecido como stalking. O suspeito, Cristiano Rodrigues Kellermann, foi preso em flagrante após ser localizado dentro do condomínio da atriz, no Joá, na zona Oeste da cidade. A ação foi conduzida pela Delegacia Antissequestro, que apurava o caso após registros recentes de tentativas de aproximação. O Brasil registrou mais de 95 mil casos de stalking em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública — um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Especialistas alertam que o número pode ser maior, já que muitas vítimas não denunciam. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a advogada criminalista Layla Freitas fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!