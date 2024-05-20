Caso Gabigol: qual a diferença entre contrato e direito de imagem?

Na última semana, uma polêmica envolvendo uma foto do jogador Gabriel Barbosa - conhecido como Gabigol - movimentou as redes sociais. O, até então, camisa 10 do Flamengo viralizou ao ser flagrado vestindo um camisa do Corinthians, time rival. Acontece que o atacante estava em casa e foi fotografado sem que percebesse, o que levantou discussões sobre as punições recebidas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado e especialista em direito civil Eduardo Sarlo explica a diferença entre direito e contrato de imagem. Ouça a conversa completa!