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Caso Gabigol: qual a diferença entre contrato e direito de imagem?

Ouça a entrevista com o advogado Eduardo Sarlo

Publicado em 20 de Maio de 2024 às 17:28

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

20 mai 2024 às 17:28
Gabigol foi denunciado por tentativa de fraude em um exame antidoping em 2023
Gabigol foi denunciado por tentativa de fraude em um exame antidoping em 2023 Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na última semana, uma polêmica envolvendo uma foto do jogador Gabriel Barbosa - conhecido como Gabigol - movimentou as redes sociais. O, até então, camisa 10 do Flamengo viralizou ao ser flagrado vestindo um camisa do Corinthians, time rival. Acontece que o atacante estava em casa e foi fotografado sem que percebesse, o que levantou discussões sobre as punições recebidas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o advogado e especialista em direito civil Eduardo Sarlo explica a diferença entre direito e contrato de imagem. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Eduardo Sarlo - 20-05-24

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