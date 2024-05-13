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Despedida

Caso Clarinha: testes não identificam parentes e corpo será liberado para enterro

Ouça entrevista com o coronel Jorge Potratz, médico responsável por cuidar da paciente durante os anos de internação

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mai 2024 às 10:49
Mesmo aposentado, o coronel Jorge Potratz ainda visita Clarinha
Mesmo aposentado, o coronel Jorge Potratz ainda visitava Clarinha Crédito: Fernando Madeira
O corpo de Clarinha, como era identificada a paciente que ficou internada e recebeu cuidados por 24 anos no Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória, será sepultado nesta terça (14). A liberação do corpo pelo Departamento Médico Legal (DML) é feita quase dois meses depois da morte da paciente por broncoaspiração. A espera era pelos resultados dos nove testes para reconhecimento de parentesco. Nenhum deles, porém, teve resultado positivo. Em entrevista à CBN Vitória, o coronel Jorge Potratz, médico responsável por cuidar da paciente durante os anos de internação, explica os desdobramentos do caso. Ouça a conversa completa!  
Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Jorge Potratz - 13-05-24.
Cerimônia de despedida:
Terça (14/05)
Memorial House, na rua Misael Pedreira da Silva, número 170 - Bairro Santa Lúcia, em Vitória, de 8h às 12h30
Sepultamento: Cemitério de Maruípe, em Vitória, às 13h

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