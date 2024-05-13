Caso Clarinha: testes não identificam parentes e corpo será liberado para enterro

O corpo de Clarinha, como era identificada a paciente que ficou internada e recebeu cuidados por 24 anos no Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória, será sepultado nesta terça (14). A liberação do corpo pelo Departamento Médico Legal (DML) é feita quase dois meses depois da morte da paciente por broncoaspiração. A espera era pelos resultados dos nove testes para reconhecimento de parentesco. Nenhum deles, porém, teve resultado positivo. Em entrevista à CBN Vitória, o coronel Jorge Potratz, médico responsável por cuidar da paciente durante os anos de internação, explica os desdobramentos do caso. Ouça a conversa completa!