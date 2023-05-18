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50 anos

Caso Araceli: entrevistas, depoimentos e documentos inéditos em livro

Ouça entrevista com um dos autores do livro, Felipe Quintino

Publicado em 18 de Maio de 2023 às 11:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mai 2023 às 11:03
Livro do caso Araceli
Livro do caso Araceli Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
No dia 18 de maio de 1973, Araceli Cabrera Sánchez Crespo saiu mais cedo da escola para pegar ônibus. A menina não voltou para casa e seu corpo foi achado seis dias depois, próximo ao Hospital Infantil, em Vitória, praticamente irreconhecível. O caso se tornou um dos mais emblemáticos da história do Espírito Santo e está completando 50 anos. Os jornalistas Felipe Quintino e Katilaine Chagas revivem detalhes do crime no livro "O caso Araceli - Mistérios, abusos e impunidade". Na obra, os jornalistas reconstituem os fatos e desdobramentos que marcaram o desaparecimento da menina Araceli Cabrera, em 18 de maio de 1973, bem como as iniciativas de lembranças, protestos e usos políticos que reverberam ainda hoje. Em entrevista à CBN Vitória, o jornalista Felipe Quintino, detalha todo trabalho de pesquisa que resultou no livro. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Felipe Quintino - 18-05-23.mp3

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