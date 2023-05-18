Caso Araceli: entrevistas, depoimentos e documentos inéditos em livro

No dia 18 de maio de 1973, Araceli Cabrera Sánchez Crespo saiu mais cedo da escola para pegar ônibus. A menina não voltou para casa e seu corpo foi achado seis dias depois, próximo ao Hospital Infantil, em Vitória, praticamente irreconhecível. O caso se tornou um dos mais emblemáticos da história do Espírito Santo e está completando 50 anos. Os jornalistas Felipe Quintino e Katilaine Chagas revivem detalhes do crime no livro "O caso Araceli - Mistérios, abusos e impunidade". Na obra, os jornalistas reconstituem os fatos e desdobramentos que marcaram o desaparecimento da menina Araceli Cabrera, em 18 de maio de 1973, bem como as iniciativas de lembranças, protestos e usos políticos que reverberam ainda hoje. Em entrevista à CBN Vitória, o jornalista Felipe Quintino, detalha todo trabalho de pesquisa que resultou no livro.