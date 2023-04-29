Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Casal do interior de SP "desbrava" capitais do Brasil e chega a Vitória
Viagem

Casal do interior de SP "desbrava" capitais do Brasil e chega a Vitória

Ouça detalhes na participação da publicitária Fabiana Mercado

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 12:02

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 abr 2023 às 12:02
Fabiana Mercado e Gustavo Longo no Projeto Baleia Jubarte
Fabiana Mercado e Gustavo Longo no Projeto Baleia Jubarte Crédito: Acervo pessoal
Desbravando capitais! Um casal do interior de São Paulo decidiu explorar a cultura, a economia e os espaços dos estados brasileiros e, hoje, são "desbravadores" de capitais. Esta é a história da publicitária Fabiana Mercado, de 34 anos, e o marido, Gustavo Longo, de 38 anos. Naturais do interior de São Paulo, em Bauru, eles tiveram a oportunidade de morar por 10 anos na capital paulista para estudar e trabalhar. Neste tempo, o sonho de atravessar os limites de territórios e conhecer outros lugares “gritava” no coração de ambos. A jornada começou em janeiro do ano passado, sendo que Florianópolis (SC) foi a primeira capital a receber o casal. No primeiro momento, o casal conta que precisou levar uma sobrinha que passou na universidade e a viagem serviu como experimento do projeto. "Fomos e ficamos". Mais recentemente, eles chegaram a Vitória e dizem ter se apaixonado pelo território do Espírito Santo.
Então, fizeram Florianópolis, Curitiba, Campo Grande, Goiânia, Cuiabá, Brasília (num momento de eleição). "Agora, estamos em Vitória, viemos de carro, e estamos apaixonados. Encanta todas as paisagens, mar azul, gostoso". A experiência mais marcante no Espírito Santo, até o momento? "Pra mim, foi estar no mirante do Convento da Penha. O dia que eu fui o céu estava bem azul e aberto, me senti mais próxima de Deus. Foi uma experiência e tanto", conta. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Fabiana Mercado - 29-04-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 09/12/2019 - ES - Vitória - Sede da Justiça Federal - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Produtor do ES tem condenação por trabalho escravo mantida após 20 anos na Justiça
Imagem de destaque
Tradição e nutrição: 4 dicas para consumir o milho nas festas juninas 
Daniel Carraretto, consultor de investimentos
Um capixaba entre os maiores influenciadores de investimentos do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados