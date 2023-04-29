Casal do interior de SP "desbrava" capitais do Brasil e chega a Vitória

Desbravando capitais! Um casal do interior de São Paulo decidiu explorar a cultura, a economia e os espaços dos estados brasileiros e, hoje, são "desbravadores" de capitais. Esta é a história da publicitária Fabiana Mercado, de 34 anos, e o marido, Gustavo Longo, de 38 anos. Naturais do interior de São Paulo, em Bauru, eles tiveram a oportunidade de morar por 10 anos na capital paulista para estudar e trabalhar. Neste tempo, o sonho de atravessar os limites de territórios e conhecer outros lugares “gritava” no coração de ambos. A jornada começou em janeiro do ano passado, sendo que Florianópolis (SC) foi a primeira capital a receber o casal. No primeiro momento, o casal conta que precisou levar uma sobrinha que passou na universidade e a viagem serviu como experimento do projeto. "Fomos e ficamos". Mais recentemente, eles chegaram a Vitória e dizem ter se apaixonado pelo território do Espírito Santo.