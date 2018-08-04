Casal capixaba deixa a rotina de lado e decide rodar o Brasil

Imagine você largar sua rotina e passar a morar na estrada por um ano. Um casal que vivia o dilema da vida moderna e por conta da rotina profissional pouco tempo passava juntos decidiu embarcar numa aventura pela estrada. A psicóloga Carolina Tetzner, pediu demissão do emprego e o comerciante Weliton da Silva Bravo, transferiu a administração do seu negócio para familiares. E quem disse que eles foram sozinhos? Junto com a cadela Jhama, o casal de Linhares, já andou por 15 estados, 117 dias e 13 mil quilômetros. Acompanhe um pouco desta história nesta entrevista à CBN Vitória.