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Casal capixaba deixa a rotina de lado e decide rodar o Brasil

Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Tocantis e Goiás já foram visitados

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 12:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 ago 2018 às 12:38
Imagine você largar sua rotina e passar a morar na estrada por um ano. Um casal que vivia o dilema da vida moderna e por conta da rotina profissional pouco tempo passava juntos decidiu embarcar numa aventura pela estrada. A psicóloga Carolina Tetzner, pediu demissão do emprego e o comerciante Weliton da Silva Bravo, transferiu a administração do seu negócio para familiares. E quem disse que eles foram sozinhos? Junto com a cadela Jhama, o casal de Linhares, já andou por 15 estados, 117 dias e 13 mil quilômetros. Acompanhe um pouco desta história nesta entrevista à CBN Vitória.
Entrevista CBN Vitória - Carolina Tetzner e Weliton Da Silva Brito - 04-08-18.mp3

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