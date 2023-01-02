Casal capixaba cria rede social para ajudar pessoas com doenças raras

Um casal de empresários criou uma rede social que aproxima pessoas que convivem com doenças raras ou que possuem transtornos como o autismo, o Transtorno Opositivo desafiador (TOD) e a Síndrome de Down. Capixabas, Marcelle Pimenta e Rodrigo Pimenta, empresários que vivem em Portugal, são pais de uma criança com autismo, e com o objetivo de ajudar na disseminação de informação criaram a rede social "Rares Together". O aplicativo tem como objetivo aproximar e ajudar pessoas com doenças raras e outras síndromes a encontrar médicos especialistas, compartilhar fotos, mensagens, artigos, estudos e também realizar a troca de experiências sobre essas condições. Em entrevista à CBN Vitória, Marcelle Pimenta detalha o seu funcionamento. Ouça a conversa completa!