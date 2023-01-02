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Casal capixaba cria rede social para ajudar pessoas com doenças raras

Em entrevista à CBN Vitória, Marcelle Pimenta detalha o seu funcionamento

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 12:46

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

02 jan 2023 às 12:46
Rares Together
Rares Together Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um casal de empresários criou uma rede social que aproxima pessoas que convivem com doenças raras ou que possuem transtornos como o autismo, o Transtorno Opositivo desafiador (TOD) e a Síndrome de Down. Capixabas, Marcelle Pimenta e Rodrigo Pimenta, empresários que vivem em Portugal, são pais de uma criança com autismo, e com o objetivo de ajudar na disseminação de informação criaram a rede social "Rares Together". O aplicativo tem como objetivo aproximar e ajudar pessoas com doenças raras e outras síndromes a encontrar médicos especialistas, compartilhar fotos, mensagens, artigos, estudos e também realizar a troca de experiências sobre essas condições. Em entrevista à CBN Vitória, Marcelle Pimenta detalha o seu funcionamento. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Marcelle Pimenta - 02-01-23.mp3

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