Casagrande sobre PPP em Cariacica: Baía de Vitória mais limpa em 2030

O triste retrato brasileiro: canos despejam esgoto nas águas do Rio Marinho Crédito: Fernando Madeira

A cidade de Cariacica vai passar por uma transformação no recolhimento e tratamento do esgoto doméstico. E para isso, o investimento necessário para ser feito em 30 anos é da ordem de R$ 1,3 bilhão, conforme explicação do governador Renato Casagrande ao jornalista Fábio Botacin, no CBN Cotidiano desta segunda-feira (19). Isso será possível através do leilão da parceria público-privada (PPP) para o serviço de esgotamento sanitário da cidade, e que ainda conta com uma parte que vai atender aos bairros próximos de Viana.

As obras devem começar já em 2021 segundo o governador. Segundo Casagrande, os primeiros investimentos serão as estações de tratamento para suportarem a ampliação da rede de esgoto.

"Neste ano, a empresa deve fazer os trâmites burocráticos e, a partir do ano que vem, começar os investimentos em obras. Hoje, o município de Cariacica tem apenas 48% de esgotamento sanitário", comentou.

Questionado se isso vai beneficiar a região metropolitana de uma maneira mais ampla, o governador respondeu que isso se dará pela baía da capital. "Com esses investimentos que vão universalizar o acesso ao tratamento de esgoto em Cariacica, a Baía de Vitória vai ficar mais limpa até 2030, contando também com os investimentos no saneamento em Vila Velha já previstos", disse.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Renato Casagrande - 19-10-20