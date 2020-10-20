Casagrande sobre PPP em Cariacica: Baía de Vitória mais limpa em 2030

A cidade de Cariacica vai passar por uma transformação no recolhimento e tratamento do esgoto doméstico. E para isso, o investimento necessário para ser feito em 30 anos é da ordem de R$ 1,3 bilhão, conforme explicação do governador Renato Casagrande ao jornalista Fábio Botacin, no CBN Cotidiano desta segunda-feira (19). Isso será possível através do leilão da parceria público-privada (PPP) para o serviço de esgotamento sanitário da cidade, e que ainda conta com uma parte que vai atender aos bairros próximos de Viana.
As obras devem começar já em 2021 segundo o governador. Segundo Casagrande, os primeiros investimentos serão as estações de tratamento para suportarem a ampliação da rede de esgoto.
"Neste ano, a empresa deve fazer os trâmites burocráticos e, a partir do ano que vem, começar os investimentos em obras. Hoje, o município de Cariacica tem apenas 48% de esgotamento sanitário", comentou.
Questionado se isso vai beneficiar a região metropolitana de uma maneira mais ampla, o governador respondeu que isso se dará pela baía da capital. "Com esses investimentos que vão universalizar o acesso ao tratamento de esgoto em Cariacica, a Baía de Vitória vai ficar mais limpa até 2030, contando também com os investimentos no saneamento em Vila Velha já previstos", disse.
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Renato Casagrande - 19-10-20
O projeto de saneamento prevê atender 423 mil habitantes em Cariacica e Viana e garantir investimentos superiores a R$ 1,3 bilhão nos próximos 30 anos.