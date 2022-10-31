Casagrande pedirá a Lula urgência para a concessão da BR 101

O Espírito Santo amanheceu com novos eleitos para governo do Estado e presidência da República. O atual governador, Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito para mais quatro anos a frente do Executivo Estadual com 53,8% dos votos em segundo turno. O adversário Carlos Manato (PL), alcançou 46,2% dos votos. Para a presidência, Lula recebeu 50,90% dos votos, sendo 2,1 milhões de votos a mais do que o atual presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista nesta segunda-feira (31), Casagrande disse que a reeleição é um novo governo e que as mudanças na equipe devem ser anunciadas até dezembro. Na área da saúde, voltou a prometer para o próximo ano mais agilidade do atendimento da população que precisa de cirurgias eletivas, com tempo de espera inferior a 60 dias. Também falou de redução de tributos, com o gás de cozinha mais barato a partir de janeiro. Segundo Casagrande a redução da alíquota do gás de cozinha será de 17% para 7%. O governador reeleito anunciou ainda a conclusão do cerco inteligente para até o fim deste ano. A tecnologia vai usar a inteligência artificial para identificar pessoas e veículos. E por fim, disse que pedirá ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pressa para algumas pautas urgentes e nacionais, como a concessão da BR 101 no Espírito Santo.