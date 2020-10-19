Casagrande: Ministério deve comprar vacinas prontas e distribuir

Governador Renato Casagrande, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Pedro Cunha

"O governo federal precisa coordenar a compra das vacinas contra a covid-19". A afirmação é do governador Renato Casagrande, em entrevista exclusiva à CBN Vitória nesta segunda-feira (19). Casagrande se disse defensor da liderança do Ministério da Saúde na negociação com os laboratórios e afirmou que a União não deve se restringir comprar um único tipo de imunizante: "queremos que o Ministério compre todas as vacinas que estiverem disponíveis em dezembro e janeiro". Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Renato Casagrande - 19-10-20

Casagrande classificou como o "pior dos mundos" caso o Ministério da Saúde fique de fora da compra das vacinas contra a covid-19, o que significaria uma competição entre os estados e falta de coordenação federal.

"O Butantã pode ter vacina a partir de janeiro ou dezembro. Nosso pedido é que o governo adquire a vacina do Butantã para que nós possamos distribuir as vacinas o mais rápido possível. Nossa estratégia é a estar subordinado ao comando do Ministério da Saúde, que tem uma história de campanhas de vacinação muito exitosas no Brasil. Amanhã [terça] teremos uma reunião com o ministro da Saúde. Nosso pleito é que o Ministério compre todas as vacinas disponíveis a partir de janeiro", explicou.

COMPETIÇÃO ENTRE ESTADOS: PIOR COISA

"O Brasil não terá vacina para todos ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde vai definir a ordem prioritária de vacinação. Estamos tomando as nossas iniciativas e estarmos preparados para isso, o Estado já se preparou para quando tiver vacina. A pior coisa do mundo é se tiver uma competição entre os Estados pela vacina, mas acho que o Ministério vai saber coordenar essa campanha de vacinação", afirmou o governador do Estado.

REUNIÃO COM PAZUELLO

O governador do Espírito Santo contou que vai se reunir, juntos aos demais governadores, com o ministro da Saúde nesta terça-feira (20), às 15h. Questionado se achava que seria uma "reunião quente" – ou seja, marcada por conflitos, Casagrande ressaltou que "vai jogar água" em ânimos exaltados : "nessa hora, não podemos ter nenhuma disputa, independente de ideologia. Minha posição vai ser a de quem quer achar uma caminho para colocar a vacina o mais rápido possível à disposição da população".

VACINA CHINESA