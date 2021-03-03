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COVID-19

Casagrande descarta lockdown no ES, mas não afasta outras medidas

Ouça entrevista exclusiva com o governador do ES, Renato Casagrande

Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mar 2021 às 12:18
Em entrevista nesta quarta-feira (03) à CBN Vitória, o governador Renato Casagrande disse que a situação atual de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 no Espírito Santo, em torno de 73%, afasta o estado da possibilidade de lockdown. No entanto, medidas mais restritivas não estão descartadas caso a ocupação chegue a 90%. Para Casagrande, a necessidade no momento é de aceleração do movimento de vacinação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 03-03-21
O governador Renato Casagrande (PSB) esteve em Brasília nesta terça-feira (02), onde visitou a fábrica da União Química, responsável pela fabricação da vacina Sputnik V no Brasil, e também participou de um almoço com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Na ocasião, Lira anunciou a criação, no Orçamento, de uma megarubrica para reunir todas as despesas destinadas ao combate da Covid-19 e pediu aos governadores ajuda para mobilizar suas bancadas e ampliar esse montante com emendas. Casagrande, no entanto, afirma que, sem o orçamento de guerra, os recursos dos governos estaduais são limitados. Além disse, o governador ainda afirmou que o governo federal garantiu a compra do imunizante russo.
 

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