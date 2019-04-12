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CBN ITINERANTE

Casagrande confirma implementação da 5ª faixa na Terceira Ponte

O governador também garantiu que irá fazer as mudanças na Praça do Cauê e reformar a Segunda Ponte

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 abr 2019 às 11:49
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, confirmou com exclusividade em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (12) que irá implantar a 5ª faixa na Terceira Ponte, assim como promoverá as mudanças na Praça do Cauê para dar mais fluidez ao trânsito. 
Nesta sexta-feira (12) também, Casagrande anunciou a reforma da Segunda Ponte, a construção de um viaduto em Carapina, na Serra e obras no Portal do Príncipe. 
A entrevista foi concedida nesta sexta-feira (12), ao vivo, no estúdio itinerante da rádio CBN Vitória, direto do evento "Diálogos sobre Desenvolvimento e Competitividade", promovido pela Rede Gazeta. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 12-04-19

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