Casagrande confirma implementação da 5ª faixa na Terceira Ponte

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, confirmou com exclusividade em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (12) que irá implantar a 5ª faixa na Terceira Ponte, assim como promoverá as mudanças na Praça do Cauê para dar mais fluidez ao trânsito.
Nesta sexta-feira (12) também, Casagrande anunciou a reforma da Segunda Ponte, a construção de um viaduto em Carapina, na Serra e obras no Portal do Príncipe.
A entrevista foi concedida nesta sexta-feira (12), ao vivo, no estúdio itinerante da rádio CBN Vitória, direto do evento "Diálogos sobre Desenvolvimento e Competitividade", promovido pela Rede Gazeta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 12-04-19