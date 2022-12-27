Casagrande: "Chego ao terceiro mandato com a energia do primeiro"

Faltando poucos dias para o encerramento do ano de 2022 e início de um novo mandato à frente do Executivo Estadual, o governador reeleito, Renato Casagrande, disse em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (27), que chega ao seu terceiro mandato com a energia do primeiro. "É um novo governo", diz Casagrande. Neste balanço das ações, o governador falou sobre a nomeação do secretariado, como a manutenção de Vitor de Angelo na Educação. Confira também, economia, investimentos, chuva, mobilidade urbana, concessões, obras e política.