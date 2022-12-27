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Casagrande: "Chego ao terceiro mandato com a energia do primeiro"

Confira entrevista especial com o governador reeleito, Renato Casagrande

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2022 às 11:41
Governador Renato Casagrande (PSB)
Governador Renato Casagrande (PSB) Crédito: Adalberto Cordeiro
Faltando poucos dias para o encerramento do ano de 2022 e início de um novo mandato à frente do Executivo Estadual, o governador reeleito, Renato Casagrande, disse em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (27), que chega ao seu terceiro mandato com a energia do primeiro. "É um novo governo", diz Casagrande. Neste balanço das ações, o governador falou sobre a nomeação do secretariado, como a manutenção de Vitor de Angelo na Educação. Confira também, economia, investimentos, chuva, mobilidade urbana, concessões, obras e política. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 27-12-22.mp3

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