Casagrande anuncia concurso com 671 vagas para a PM e volta do BME

Governador Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini

O governador Renato Casagrande anunciou nesta quarta-feira (10) a reestruturação das forças de segurança do Estado. As principais mudanças vão ocorrer na Polícia Militar, como explicou em entrevista à rádio CBN Vitória. Houve anúncio de um novo concurso público da PM para preenchimento de 671 vagas, sendo 560 praças combatentes; 20 oficiais médicos; 20 oficiais dentistas; 5 oficiais farmacêuticos/bioquímicos; 2 oficiais médicos veterinários; 10 oficiais enfermeiros; 30 praças especialistas da saúde; 2 oficiais músicos e 22 praças músicos. Também foi confirmada a volta da atuação do extinto Batalhão de Missões Especiais (BME).

Casagrande explicou que uma outra mudança envolve o Comando Metropolitano da Polícia Militar que será dividido em dois núcleos. Também foi anunciada a criação de um Batalhão de Cães que funcionará, principalmente, na identificação de drogas. "O concurso da PMES busca compensar a ausência de contratação no passado. Vamos criar ainda Companhias Independentes em locais estratégicos, tanto da Polícia Militar quanto dos Bombeiros. Na Polícia Civil estamos permitindo uma indenização para compensar a falta de efetivo. Tudo isso garante ações para que a gente consiga mais resultados no enfrentamento ao crime”, pontuou.

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O Governo do Estado também autorizou a abertura de quatro novas Companhias Independentes da Polícia Militar, em Nova Rosa da Penha (Cariacica) e São Torquato (Vila Velha), na Grande Vitória; e em Jaguaré e Pinheiros, no interior do Estado. Ainda na estrutura da Corporação, o Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM) passa a ser dividido em duas unidades, uma responsável pelo comando do policiamento em Vitória e Serra, outra abrangendo os municípios de Cariacica, Vila Velha Viana e Guarapari. Já a Companhia Independente de Missões com Cães (CIOC) será elevada ao patamar de Batalhão.