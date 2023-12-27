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Perspectivas 2024

Casagrande anuncia chegada das câmeras em uniformes da PM e Aeroporto em Cachoeiro

Ouça detalhes na entrevista com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2023 às 11:17
Governador Renato Casagrande (PSB)
Governador Renato Casagrande (PSB) Crédito: Adalberto Cordeiro
O governador Renato Casagrande (PSB) participou nesta quarta-feira (27) de uma entrevista para CBN Vitória/A Gazeta. Em destaque o balanço da gestão neste ano de 2023 e as prioridades para o próximo ano. Formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, foi eleito governador do Espírito Santo, pela primeira vez, em 2010. Esse é o terceiro mandato de Casagrande como governador do Espírito Santo. Ele já administrou o estado de 2011 a 2014 e de 2019 a 2022. Nesta entrevista, Casagrande anunciou para 2024 o funcionamento das câmeras de vídeo nos uniformes da Policia Militar. "Já definimos o modelo, estamos comprando. Sim, em 2024 teremos câmeras nos uniformes da polícia. Não será para todos, de uma vez só, mas já estamos comprando as câmeras", explicou. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 27-12-23

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