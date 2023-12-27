Casagrande anuncia chegada das câmeras em uniformes da PM e Aeroporto em Cachoeiro

O governador Renato Casagrande (PSB) participou nesta quarta-feira (27) de uma entrevista para CBN Vitória/A Gazeta. Em destaque o balanço da gestão neste ano de 2023 e as prioridades para o próximo ano. Formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e em Direito pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, foi eleito governador do Espírito Santo, pela primeira vez, em 2010. Esse é o terceiro mandato de Casagrande como governador do Espírito Santo. Ele já administrou o estado de 2011 a 2014 e de 2019 a 2022. Nesta entrevista, Casagrande anunciou para 2024 o funcionamento das câmeras de vídeo nos uniformes da Policia Militar. "Já definimos o modelo, estamos comprando. Sim, em 2024 teremos câmeras nos uniformes da polícia. Não será para todos, de uma vez só, mas já estamos comprando as câmeras", explicou.