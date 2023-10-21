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Saldanha da Gama

Casa do Turismo capixaba: saiba detalhes do novo espaço

Foram apresentados o salão e as instalações das áreas administrativas da Secretaria do Turismo (Setur).

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 12:14

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

21 out 2023 às 12:14
Saldanha da Gama ganha iluminação para campanha do Outubro Rosa
Saldanha da Gama ganha iluminação para campanha do Outubro Rosa Crédito: Vitor Jubini
A segunda etapa do projeto de Criação da Casa do Turismo Capixaba foi inaugurada na última quarta-feira (18). O espaço funcionará nas instalações da antiga sede do Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, no Centro de Vitória, e concentrará o núcleo administrativo estadual. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Estado da Cultura, Weverson Meireles, conta os detalhes do novo espaço. Durante o bate-papo, Meireles também fala da Lei do Turismo. Ouça a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Weverson Meireles - 21-10-23

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