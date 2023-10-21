Casa do Turismo capixaba: saiba detalhes do novo espaço

A segunda etapa do projeto de Criação da Casa do Turismo Capixaba foi inaugurada na última quarta-feira (18). O espaço funcionará nas instalações da antiga sede do Clube Saldanha da Gama, no Forte São João, no Centro de Vitória, e concentrará o núcleo administrativo estadual. Em entrevista à CBN Vitória, o Secretário de Estado da Cultura, Weverson Meireles, conta os detalhes do novo espaço. Durante o bate-papo, Meireles também fala da Lei do Turismo. Ouça a conversa completa!