Casa do Turismo Capixaba é inaugurada com empreendimentos gastronômicos

Espaço onde ficará o Bistrô Saldanha Crédito: Fernando Madeira

Serão inaugurados nesta quinta-feira (8), os dois espaços gastronômicos que vão fazer parte da Casa do Turismo Capixaba, instalada no prédio histórico “Forte São João”, no Centro de Vitória. Viabilizados após edital de concessão, os espaços marcam a primeira etapa desse projeto, que integra as ações de revitalização do Centro Administrativo da Capital. A Casa do Turismo Capixaba também vai incluir a criação de um memorial, o uso do salão para eventos e uma loja de artesanato, em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), além da transferência da Secretaria de Turismo para o local, que está prevista para ocorrer até o final do ano.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretario Estadual de Turismo, Fernando Rocha, fala sobre o assunto. Ainda, segundo a Setur, com a realização do edital de concessão dos espaços onde serão instalados um restaurante e uma cervejaria, os vencedores deram início às obras de adequação e, em paralelo, o Governo realizou as obras de melhorias no pátio e no estacionamento, além da execução das intervenções necessárias na parte interna do prédio. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Fernando Rocha - 06-09-22

HISTÓRIA:

O “Forte São João” foi construído no período colonial, com a finalidade de proteger a cidade dos invasores e se tornou símbolo de resistência do povo capixaba. Em 1592, o pirata inglês Thomas Cavendish se aproximou com a esquadra da ilha de Vitória, depois de um saque bem-sucedido a Santos, no Estado de São Paulo. Para se defender dos invasores, os habitantes da Vila de Vitória utilizaram madeira, pedras e areia, improvisando dois fortes na baía: um na base do Morro do Penedo e outro no Morro do Vigia. Depois da expulsão dos piratas, o forte do Penedo foi gradativamente desativado. Já a construção erguida do outro lado da baía foi mantida e deu origem ao Forte São João.

Em 1931, o Clube Saldanha da Gama comprou a antiga sede do Forte. Além de ser referência em várias modalidades esportivas, o clube passou a investir em festas e concursos, tornando-se o principal clube social da cidade, o que permitiu a realização de obras de reparos e reformas na edificação. Em 1984, o imóvel foi tombado pela Prefeitura de Vitória. Já a muralha do clube, é tombada pelo Estado.