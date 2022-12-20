Cartórios vão emitir RG a partir de janeiro; saiba como vai funcionar

Mais de dez cartórios no Espírito Santo já aderiram ao convênio firmado para a emissão de carteiras de identidade. A expectativa é que o novo serviço amplie as opções para a população e reduza o prazo de emissão do documento. A novidade acontece porque a Corregedoria Geral da Justiça homologou em setembro deste ano o acordo firmado entre a Polícia Civil, o Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) que permite aos cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais operarem como unidades de apoio à emissão de carteiras de identidade. O processo de preparação dos cartórios para a emissão está em andamento e a previsão é que o atendimento tenha início em janeiro, após concluídas todas as etapas de implantação dos programas. Em entrevista à CBN Vitória, a tabeliã Fabiana Aurich, diretora de Registro Civil das Pessoas Naturais do Sinoreg-ES, fala sobre o assunto.
Segundo o Sindicato, o preço previsto para o procedimento nos cartórios está estimado em torno de R$ 40,00. Esse valor é definido pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo e, além de cobrir custos com investimentos em equipamentos, pessoal e impostos cobrados sobre os serviços dos cartórios, prevê o repasse de recursos para subsidiar outros serviços públicos, conforme determina o TJES para todo e qualquer atendimento prestado pelos cartórios. O Tribunal é responsável pela regulação e fiscalização dos cartórios em todo o Estado.
SERVIÇO:
Cartórios que iniciam em janeiro o serviço de emissão de carteiras de identidade:
GRANDE VITÓRIA
1 – Cartório de Registro Civil, Tabelionato e Pessoas Jurídicas da 1ª Zona de Vitória/ES
Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 555, Santa Lúcia, Vitória-ES
Tel.: (27) 2124-9500 / 98115-6454
2 – Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Goiabeiras de Vitória/ES
Avenida Anísio Fernandes Coelho, nº 1.850, Loja 8, Jardim da Penha, Vitória-ES
TEL.: (27) 3019-0049 / 99247-4844
3 – Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Serra/ES
Avenida Getúlio Vargas, Nº 354, Centro, SERRA – ES
TEL.: 27 3251-1205 / 3251-1915 / 99904-7193
4 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Carapina de Serra/ES
Avenida Civit, nº 1.265, Parque Residencial Laranjeiras, SERRA/ES
TEL.: (27) 3180-0760 / 99923-3534
5 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Barra do Jucu de Vila Velha/ES
Rodovia do Sol, Nº 06, KM 15 SUL, Riviera da Barra, VILA VELHA – ES
TEL.: (27) 3260-1104 / 3260-1060 / 99296-2262
6 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato de São Torquato de Vila Velha/ES
Avenida Carlos Lindemberg, Nº 6.231, LOJA 01, ED. PONTO ALTO, COBILANDIA – VILA VELHA/ES – TEL.: 27 3369-5576/ 3369-5714 / 99525-8469
7 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cariacica/ES
Rua Manoel Joaquim Dos Santos, Nº 80, ITACIBÁ – CARIACICA/ES
TEL.: (27) 3336-4693 / 98875-1696
8 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Campo Grande de Cariacica/ES
Avenida Campo Grande, Nº432, Campo Grande – CARIACICA/ES
TEL.: (27) 3551-2074 / 3441-2046 / 99667-2046
LINHARES
9 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Linhares/ES
Avenida Rufino De Carvalho, Nº 850, CENTRO, LINHARES-ES
TEL.: (27) 3371-6168 (Contato com WhatsApp)
SÃO MATEUS
10 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itauninhas de São Mateus/ES
Rua Wallas Batista De Oliveira, SN, SANTA MARIA, Distrito De Itauninhas, SÃO MATEUS-ES
TEL.: (27) 99984-0068
CACHOEIRO
11- Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Cachoeiro de Itapemirim/ES
Avenida Jones Dos Santos Neves, Nº 253, SANTO ANTONIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES
TEL.: (28) 3522-9896
ALEGRE
12 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Alegre
Avenida Jerônimo Monteiro, Nº 97, CENTRO, ALEGRE-ES
TEL.: (28) 3552-2350 / 3552-2626 / 99946-0036
IÚNA
13 - Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Iúna/ES
Rua Galaor Rios, Nº42, CENTRO, IUNA-ES
TEL.: (28) 99999- 9780
[fonte: Sinoreg-ES]