Cartórios poderão realizar mais serviços ligados ao CPF; entenda

Os capixabas agora terão a opção de fazer mais serviços ligados ao CPF em cartórios, sem a necessidade de deslocamento para uma unidade da Receita Federal. Isso porque uma parceria entre Receita Federal e os Cartórios de Registro Civil amplia os pontos de atendimento e os serviços oferecidos à população no Espírito Santo. Nestes locais, vai ser possível fazer, além da inscrição no CPF, alterar dados cadastrais, emitir a 2ª via do comprovante de inscrição, emitir comprovante da situação cadastral, e fazer a recuperação do número de inscrição. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado-geral da Receita Federal em Vitória, Eduardo Augusto Roelke, explica como funciona o atendimento. Acompanhe!

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Desde 2015, os Registros Civis de Pessoas Naturais e a Receita Federal têm uma parceria que permite a inscrição no CPF já no ato da lavratura da certidão de nascimento. Em 2020, essa parceria foi ampliada possibilitando que os cartórios realizem, de forma remunerada:

- Inscrição no CPF;

- Alteração de dados cadastrais;

- Emissão de 2ª via do comprovante de inscrição;

- Emissão de comprovante da situação cadastral e

- Recuperação do número de inscrição.