Cartórios poderão realizar mais serviços ligados ao CPF; entenda

Os capixabas agora terão a opção de fazer mais serviços ligados ao CPF em cartórios, sem a necessidade de deslocamento para uma unidade da Receita Federal. Isso porque uma parceria entre Receita Federal e os Cartórios de Registro Civil amplia os pontos de atendimento e os serviços oferecidos à população no Espírito Santo. Nestes locais, vai ser possível fazer, além da inscrição no CPF, alterar dados cadastrais, emitir a 2ª via do comprovante de inscrição, emitir comprovante da situação cadastral, e fazer a recuperação do número de inscrição. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado-geral da Receita Federal em Vitória, Eduardo Augusto Roelke, explica como funciona o atendimento. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz Eduardo Augusto Roelke - 08-02-21.mp3
Desde 2015, os Registros Civis de Pessoas Naturais e a Receita Federal têm uma parceria que permite a inscrição no CPF já no ato da lavratura da certidão de nascimento. Em 2020, essa parceria foi ampliada possibilitando que os cartórios realizem, de forma remunerada:
- Inscrição no CPF;
- Alteração de dados cadastrais;
- Emissão de 2ª via do comprovante de inscrição;
- Emissão de comprovante da situação cadastral e
- Recuperação do número de inscrição.
Para aumentar ao máximo a acessibilidade a esse serviço, o convênio com a Receita Federal amplia os pontos de atendimento para a prestação de serviços relacionados ao CPF, com o potencial reforço de 217 cartórios de registro civil de pessoas naturais no Espírito Santo. Atualmente, 96 cartórios de registro civil de pessoas naturais de 59 municípios do Espírito Santo já fazem registros de operações no CPF.