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Cartórios lançam serviço digital para validação de conteúdo online; saiba como usar!

Entenda com Fabiana Aurich, vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES)

Publicado em 13 de Janeiro de 2026 às 11:35

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

13 jan 2026 às 11:35
e-Not Provas: serviço digital para validação de conteúdo online
e-Not Provas: serviço digital para validação de conteúdo online Crédito: Site oficial enotprovas.org.br
Os Cartórios de Notas de todo o país passaram a oferecer, desde a última semana, um novo serviço digital que permite a coleta, validação e preservação de provas de conteúdos publicados na internet. Batizada de e-Not Provas, a ferramenta possibilita a autenticação de informações disponíveis em sites, mensagens de aplicativos e redes sociais, com validade jurídica. Por meio do e-Not Provas, as provas digitais são coletadas de forma segura, com a atuação do tabelião de notas, garantindo autenticidade, integridade e validade jurídica ao material produzido.
Todo o procedimento ocorre em um ambiente controlado da própria plataforma e-Notariado, o que impede qualquer tipo de manipulação ou adulteração do conteúdo capturado. O valor do serviço corresponde ao custo de uma autenticação notarial, conforme tabela vigente em cada estado. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), Fabiana Aurich, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fabiana Aurich - 13-01-25.mp3

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