Cartórios fazem plantão presencial na reta final para tirar, transferir e regularizar título de eleitor

Fachada do edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Termina na próxima quarta-feira (04) o prazo para eleitores capixabas emitirem, transferirem e regularizarem o título de eleitor. Todas as operações podem ser feitas on-line pelo Autoatendimento do Eleitor (sistema Título Net). Para garantir que todos os eleitores sejam atendidos, os cartórios eleitorais também estarão abertos neste sábado (30) e domingo (01), das 12h às 18h. E de segunda (02) a quarta-feira (04), o atendimento será ampliado, das 9h às 18h. É o que explica Rosiane Marrochi Xavier, membro da Comissão de Mesários e servidora do cartório da 52° Zona Eleitoral do TRE-ES, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Rosiane Marrochi Xavier- 29-04-22

O dia 4 de maio também é o prazo final para que pessoas travestis ou transexuais solicitarem o uso do nome social no documento. E os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem requerer a transferência do local de votação para uma seção com acessibilidade que possa atender melhor às suas necessidades, como uma seção instalada em local com rampas e/ou elevadores.

O TRE-ES reforça que todos os requerimentos recebidos até o dia 4 de maio serão analisados pelos Cartórios Eleitorais. Por conta da demanda intensa nos últimos dias, várias requisições ainda estão em análise, mas em poucos dias os eleitores poderão conferir a atualização de seus títulos de eleitor. Basta acompanhar o andamento do pedido pelo número de protocolo recebido. Caso seja necessário complementar algum documento, o cartório eleitoral fará contato pelo endereço de email informado no requerimento.

TIRAR O PRIMEIRO TÍTULO

Para emitir o título de eleitor, procure pela guia “Serviços ao Eleitor”, no canto superior direito do site do TRE-ES. Depois disso, basta clicar na aba “Autoatendimento do Eleitor”, e, em seguida, selecionar a opção “Tire seu título”. Para comprovar a identidade, você precisará apresentar uma selfie segurando um documento oficial com foto, fotografias da frente e do verso desse mesmo documento, um comprovante de residência (conta de água, luz, celular ou carnê de IPTU, por exemplo).

Vale esclarecer que, após o processamento dos dados pela Justiça Eleitoral, não será enviada via impressa para a casa da eleitora ou eleitor, que poderá baixar o aplicativo e-Título ou imprimir o documento pelo site do TSE.

TRANSFERÊNCIA

Para pedir a transferência é preciso residir na cidade há pelo menos três meses, não ter débitos com a Justiça Eleitoral e não ter transferido ou tirado a primeira via do título nos 12 meses anteriores. A alteração do domicílio eleitoral também pode ser feita pelo Autoatendimento do Eleitor.

Para isso, basta selecionar a opção “Autoatendimento do Eleitor” e clicar em “Atualize seu endereço”. Você será redirecionado para a página “Atendimento à distância pelo Título Net” para dar andamento à sua solicitação. Busque pelo link “Iniciar seu atendimento à distância” e siga todos os passos indicados pelo sistema.

Nesta etapa, será necessário apresentar fotografia selfie, de um documento oficial com foto e de um comprovante de residência.

COMO REGULARIZAR

Consultou a situação do seu título de eleitor e descobriu que está em débito com a Justiça Eleitoral? Saiba que também é possível regularizar pendências eleitorais pela internet. Acesse o menu “Autoatendimento do Eleitor” e clique na opção “Multa Eleitoral”. Você será redirecionado a uma nova página. Role a tela até o final até achar o título “Consulta de débitos do eleitor”. Preencha a ficha com dados pessoais, clique em “Consultar” e confira os débitos eleitorais. Depois disso, você pode escolher se quer emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) – que é paga exclusivamente no Banco do Brasil - ou seguir pela opção “Pagar”, que possibilita o pagamento via Pix ou cartão de crédito.

Ao fim dessa fase, basta dar início ao processo de regularização do documento. Para isso, volte à tela inicial do site do TRE-ES, clique em “Autoatendimento do Eleitor”, em “Atendimento ao Eleitor” e busque pelo link “Regularize seu título eleitoral cancelado ou suspenso”. Na página “Atendimento à distância pelo Título Net”, procure por “Iniciar seu atendimento à distância”, selecione o Estado em que vive e preencha todos os dados pessoais solicitados pelo sistema. Atenção: para regularizar o título, você deve selecionar uma das opções “Tenho” e ver qual delas se encaixa melhor no seu caso. Depois, clique em “Próximo”.

Também será necessário apresentar fotografias para comprovação da identidade. Por isso, esteja com o celular, um documento oficial com foto, um comprovante de residência e, se for homem com idade entre 18 e 45 anos, apresente também o certificado de quitação militar.

Após o preenchimento de todas as informações, começará a etapa de verificação das informações. No caso de falta de documentos, a Justiça Eleitoral poderá entrar em contato com o eleitor para pedir a complementação. Concluída a solicitação, é só ficar de olho e acompanhar a solicitação no site do TRE-ES.