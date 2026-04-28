Cartórios eleitorais ampliam horário de funcionamento na reta final da regularização

Título de Eleitor Crédito: Divulgação/TSE

Precisa regular seu título de eleitor? Quer mudar seu local de votação? Vai tirar o título para votar pela primeira vez nas eleições de outubro? Você tem até o dia seis de maio para resolver essas pendências com a Justiça Eleitoral. O prazo acaba daqui a menos de 10 dias e é bom não deixar para a última hora. É o que alerta a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral, Giane Medeiros.

A data é o limite estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para qualquer alteração no registro, incluindo emissão do primeiro título, transferência de domicílio e atualização de dados, cadastro de biometria e outras regularizações.

Para diminuir as filas, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) vai estender o horário de funcionamento dos cartórios eleitorais em todo o estado, entre os dias 2 e 6 de maio. Esse prazo permite que a Justiça Eleitoral organize a logística da votação, o que inclui a definição das seções eleitorais e a produção dos materiais necessários para o dia da eleição. Ouça a entrevista sobre o assunto com a chefe do cartório da 1° Zona Eleitoral, Giane Medeiros.

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Nos dias 2 de maio (sábado) e 3 de maio (domingo), os cartórios eleitorais estarão abertos das 12h às 18h.

Nos dias 4, 5 e 6 de maio, o atendimento nos cartórios eleitorais será ampliado, com funcionamento das 9h às 18h.

Os serviços podem ser acessados de forma on-line, pelo Autoatendimento Eleitoral no Portal do TSE, ou presencialmente em cartórios eleitorais e postos de atendimento. Apenas para a emissão do primeiro título ou alterações que exijam identificação biométrica, o eleitor deve comparecer presencialmente a uma unidade da Justiça Eleitoral.

EMISSÃO DO PRIMEIRO TÍTULO

Jovens que completam 16 anos até o dia da eleição — em 4 de outubro — podem solicitar o documento. O pedido deve ser iniciado pelo sistema TítuloNet, no portal do TSE. É necessário anexar fotos do documento de identidade, comprovante de residência e uma fotografia (selfie) segurando o documento para validação da identidade. Homens que completam 19 anos em 2026 devem apresentar também o certificado de quitação militar. O alistamento eleitoral é obrigatório para brasileiros maiores de 18 anos e facultativo para as pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e menores entre 16 e 18 anos. Pessoas trans podem requerer o registro de seu nome social no título eleitoral, assim como declarar sua identidade de gênero.

MUDANÇA DE DOMICÍLIO ELEITORAL

O eleitor que mudou de cidade, Estado ou país e deseja votar em seu novo local de residência também deve solicitar a transferência até 6 de maio. É necessário residir no novo município há pelo menos três meses e não ter movimentado o título (emissão ou última transferência) nos 12 meses anteriores. O serviço pode ser feito pela internet por meio do Autoatendimento Eleitoral. Antes de fazer o pedido, é preciso verificar se há algum débito com a Justiça Eleitoral no sistema TítuloNet.

PENDÊNCIAS

O eleitor que não votou nem justificou a ausência em três turnos consecutivos tem o título cancelado. Para consultar os débitos com o TSE e checar pendências, é preciso acessar o Autoatendimento Eleitoral e selecionar a opção “Situação eleitoral”. Se o título estiver cancelado ou suspenso, será necessário realizar a regularização, por meio do pagamento de multa via Pix ou boleto. O cidadão que possui situação eleitoral irregular perde o acesso a serviços e direitos importantes como inscrição em concurso e posse em cargo público; contratação para cargo comissionado em órgão público, como prefeituras; participação em programas sociais do governo; matrícula em instituições públicas de ensino e inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – para maiores de 18 anos —; emissão de passaporte; regularização do CPF; entre outras vedações.

ALTERAÇÃO DE DADOS

Alterações de qualquer dado pessoal, mudanças de nome por casamento, divórcio ou decisão judicial, assim como a inclusão de nome social para pessoas trans e travestis também devem ser informadas até o prazo final. O processo é realizado de forma on-line, por meio do formulário TítuloNet, e apresenta os documentos que comprovem a alteração dos dados.Também é preciso enviar uma fotografia em estilo “selfie” segurando o documento oficial de identificação. Após o procedimento, o eleitor deve baixar o aplicativo e-Título. Passados alguns dias, as informações estarão atualizadas no aplicativo.

CADASTRO DE BIOMETRIA