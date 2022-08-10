Cartilha orienta mulheres a identificarem relacionamentos abusivos

Dica 3: O “código da boa namorada”. Você já ouviu falar do “Código da Boa Namorada”? Nunca? É porque ele não existe. Não existe essa de “namorada ideal”.

Dica 4: A chave da sua vida. Vamos falar sobre algo muito importante? Em um namoro legal, cada um mantém a chave da sua vida em seu próprio bolso. Isso quer dizer que você não deve deixar as decisões da SUA vida nas mãos de namorado ou namorada