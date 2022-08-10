Cartilha orienta mulheres a identificarem relacionamentos abusivos

Com o objetivo de orientar jovens a perceberem atitudes abusivas do companheiro, a promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Valéria Scarance, produziu a cartilha “Namoro Legal”, que contém dicas práticas de como perceber se uma relação está se tornando tóxica. As mulheres jovens são as que mais sofrem nesse cenário. No Brasil, quase metade das mulheres entre 16 e 24 anos sofreram alguma forma de violência em 2018 (Pesquisa Visível e Invisível 2019, Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Valéria Scarance afirma que é difícil reconhecer um relacionamento abusivo e que, quando reconhecem, não sabem o que fazer. A promotora explica que relacionamento saudável é àquele que respeita as diferenças.
Entrevista Fernanda Queiroz - Valéria Scarance - 10-08-22
AS DICAS:
Dica 1: Confie na atitude. Não nas palavras
Dica 2: Seu espaço é só seu
Dica 3: O “código da boa namorada”. Você já ouviu falar do “Código da Boa Namorada”? Nunca? É porque ele não existe. Não existe essa de “namorada ideal”.
Dica 4: A chave da sua vida. Vamos falar sobre algo muito importante? Em um namoro legal, cada um mantém a chave da sua vida em seu próprio bolso. Isso quer dizer que você não deve deixar as decisões da SUA vida nas mãos de namorado ou namorada
Dica 5: Não vá morar na lua
Dica 6: Saia dessa montanha russa de emoções!
Dica 7: A dica de ouro: Sorry, fera não vira príncipe com "seu amor"