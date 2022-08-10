Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Violência

Cartilha orienta mulheres a identificarem relacionamentos abusivos

“Namoro Legal” contém dicas práticas de como perceber se uma relação está se tornando tóxica

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 ago 2022 às 12:05
Cartilha
cartilha Crédito: Arquivo Pessoal
Com o objetivo de orientar jovens a perceberem atitudes abusivas do companheiro, a promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Valéria Scarance, produziu a cartilha “Namoro Legal”, que contém dicas práticas de como perceber se uma relação está se tornando tóxica. As mulheres jovens são as que mais sofrem nesse cenário. No Brasil, quase metade das mulheres entre 16 e 24 anos sofreram alguma forma de violência em 2018 (Pesquisa Visível e Invisível 2019, Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Valéria Scarance afirma que é difícil reconhecer um relacionamento abusivo e que, quando reconhecem, não sabem o que fazer. A promotora explica que relacionamento saudável é àquele que respeita as diferenças.
Entrevista Fernanda Queiroz - Valéria Scarance - 10-08-22
AS DICAS:
Dica 1: Confie na atitude. Não nas palavras
Dica 2: Seu espaço é só seu
Dica 3: O “código da boa namorada”. Você já ouviu falar do “Código da Boa Namorada”? Nunca? É porque ele não existe. Não existe essa de “namorada ideal”.
Dica 4: A chave da sua vida. Vamos falar sobre algo muito importante? Em um namoro legal, cada um mantém a chave da sua vida em seu próprio bolso. Isso quer dizer que você não deve deixar as decisões da SUA vida nas mãos de namorado ou namorada
Dica 5: Não vá morar na lua
Dica 6: Saia dessa montanha russa de emoções!
Dica 7: A dica de ouro: Sorry, fera não vira príncipe com "seu amor"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados