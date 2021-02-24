Cartilha lançada pelo INSS alerta idosos sobre empréstimo consignado

A Secretaria de Previdência lançou a cartilha “Educação Financeira para Pessoas Idosas", um documento que funciona como um guia para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) terem acesso às informações sobre educação financeira. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Previdência, Narlon Gutierre, explica como é possível encontrar a publicação e fala sobre as principais dicas citadas no material. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Narlon Gutierre - 24-02-21