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Carteira Digital de Trânsito permite indicação de condutor principal

Caso proprietário não seja o usuário mais frequente do veículo, poderá indicar qual o principal motorista

Publicado em 03 de Março de 2020 às 15:51

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

03 mar 2020 às 15:51
Uma nova funcionalidade do aplicativo Carteira Digital de Trânsito agora permite aos usuários indicarem quem é o condutor que faz uso mais frequente do veículo. Como dois motoristas diferentes podem inserir na plataforma o documento de um mesmo carro, o novo artifício vai permitir que seja indicado quem é o principal condutor. As infrações cometidas pelo veículo, por exemplo, serão registradas no nome do motorista mais frequente e não diretamente no documento do proprietário, caso não seja ela o responsável. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (03), o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explicou que o procedimento deve ser feito pelos dois usuários em acordo, em seus respectivos celulares. Acompanhe! 
Entrevista - Lucas Valadão - Givaldo Vieira - 03-03-20

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