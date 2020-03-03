Carteira Digital de Trânsito permite indicação de condutor principal

Uma nova funcionalidade do aplicativo Carteira Digital de Trânsito agora permite aos usuários indicarem quem é o condutor que faz uso mais frequente do veículo. Como dois motoristas diferentes podem inserir na plataforma o documento de um mesmo carro, o novo artifício vai permitir que seja indicado quem é o principal condutor. As infrações cometidas pelo veículo, por exemplo, serão registradas no nome do motorista mais frequente e não diretamente no documento do proprietário, caso não seja ela o responsável. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (03), o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explicou que o procedimento deve ser feito pelos dois usuários em acordo, em seus respectivos celulares. Acompanhe!