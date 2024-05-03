Carteira de Identidade: oferta maior de vagas passa a ser semanal no ES

Nova Carteira de Identidade Crédito: Polícia Científica (PCIES)

A partir desta sexta-feira (03), a Polícia Científica do Espírito Santo passa a disponibilizar as vagas de agendamento de Carteira de Identificação Nacional (CIN) semanalmente às sextas-feiras, às 8 horas da manhã, por meio do site agenda.es.gov.br. Somente o Faça Fácil, localizado em Cariacica, continuará ofertando as vagas diariamente.

Neste mês de maio está sendo implementado um sistema experimental de agendamento em lotes semanais. Essa nova abordagem visa a facilitar o processo de marcação, oferecendo uma quantidade maior de vagas disponíveis de uma só vez. A expectativa é de que essa medida proporcione maior acessibilidade e comodidade à população no agendamento de serviços. Anteriormente, as vagas eram disponibilizadas todos os dias às 8 horas, como explica em entrevista à CBN Vitória, a perita oficial criminal do gabinete da Polícia Científica, Juliana Arósio Sales.

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Essa ação será feita em 14 postos de identificação gerenciados pela Polícia Científica (PCIES). São eles: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra – Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Serra – Pró Cidadão, Viana, Vila Velha, Vitória – Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Vitória – Casa do Cidadão, Marataízes e Barra de São Francisco.

Somente o Faça Fácil, localizado em Cariacica, continuará ofertando as vagas diariamente. São cerca de 272 vagas por dia, de segunda a sexta-feira, e 180, aos sábados.

No total, serão disponibilizadas 5.525 vagas de agendamento para a segunda semana de maio. Nesta sexta-feira (03), o sistema liberou mais de 4 mil vagas para a semana de 06 a 10 de maio, sendo 4.257 vagas nos 14 postos de identificação gerenciados pela Polícia Científica (PCIES) e 272 vagas no Faça Fácil de Cariacica. Durante a semana, o Faça Fácil de Cariacica ofertará as 1.268 vagas restantes.