Cartão Reconstrução ES: vítimas da chuva no Estado já podem pedir auxílio; tire suas dúvidas

Municípios do Espírito Santo já estão fazendo o cadastramento das famílias afetadas pelas chuvas, por meio do Cartão Reconstrução ES – o auxílio de R$ 3 mil para famílias vítimas da chuva no Estado. Os município de Vila Pavão e São Mateus, por exemplo, já começaram o processo em dezembro, uma vez que foram os primeiros municípios a terem seus decretos de calamidade homologados pelo Estado. As famílias beneficiárias desses municípios, que já estão com os pedidos validados pelo Estado, serão as primeiras contempladas no primeiro lote, que será pago nesta sexta-feira (06). Os próximos lotes irão contemplar os depois beneficiários, à medida que os municípios avancem na identificação e cadastramento das famílias afetadas. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Cyntia Figueira Grillo, detalha as regras. Ouça a conversa completa!