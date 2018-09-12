Cartão de vacinação poderá ser obrigatório na matrícula de alunos

Projeto de lei do governo do Estado enviado à Assembleia Legislativa, nesta semana, obriga os alunos que vão se matricular nas escolas do Estado, públicas e particulares, a apresentar o Cartão de Vacinação atualizado. A partir de 2019, o documento será obrigatório para os estudantes com até 18 anos de idade, dos ensinos infantil, fundamental e médio. A medida tem como objetivo garantir que crianças e jovens sejam imunizados conforme preconizam as autoridades sanitárias do país.
O projeto prevê que o estudante, se for necessário, tenha um prazo para regularizar suas vacinas. Também é admitida a dispensa da imunização, se houver recomendação médica neste sentido. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, detalha o projeto e sua importância. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo de Oliveira - 12-09-18.mp3