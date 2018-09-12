Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cartão de vacinação poderá ser obrigatório na matrícula de alunos
ENTREVISTAS

Cartão de vacinação poderá ser obrigatório na matrícula de alunos

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 18:06

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

12 set 2018 às 18:06
Projeto de lei do governo do Estado enviado à Assembleia Legislativa, nesta semana, obriga os alunos que vão se matricular nas escolas do Estado, públicas e particulares, a apresentar o Cartão de Vacinação atualizado. A partir de 2019, o documento será obrigatório para os estudantes com até 18 anos de idade, dos ensinos infantil, fundamental e médio. A medida tem como objetivo garantir que crianças e jovens sejam imunizados conforme preconizam as autoridades sanitárias do país.
O projeto prevê que o estudante, se for necessário, tenha um prazo para regularizar suas vacinas. Também é admitida a dispensa da imunização, se houver recomendação médica neste sentido. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, detalha o projeto e sua importância. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Ricardo de Oliveira - 12-09-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados