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Cartão de loja: é vantajoso ou não ter um?

Quem responde é a Proteste, que estudou cartões usados nas principais lojas de departamento

Publicado em 01 de Maio de 2018 às 11:26

Publicado em 

01 mai 2018 às 11:26
Com certeza você já foi a uma loja e foi abordado para adquirir um cartão da loja, com apelos de muitos “benefícios”, “facilidade” para pagar e sem burocracia.  Mas não se anime com tanta facilidade:  quanto mais fácil o crédito é oferecido, mais caro ele é, segundo levantamento realizado pela Proteste. Em entrevista à CBN Vitória, a representante da Associação do Consumidor, Renata Pedro, explica detalhes do assunto com cartões das principais lojas de departamento, supermercados e combustível. Não só cartões de loja foram avaliados, mas também os híbridos e co-branded.
Entrevista - John Gomes - Renata Pedro - 9.07s - 01-05-18

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