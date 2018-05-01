Cartão de loja: é vantajoso ou não ter um?

Com certeza você já foi a uma loja e foi abordado para adquirir um cartão da loja, com apelos de muitos “benefícios”, “facilidade” para pagar e sem burocracia. Mas não se anime com tanta facilidade: quanto mais fácil o crédito é oferecido, mais caro ele é, segundo levantamento realizado pela Proteste. Em entrevista à CBN Vitória, a representante da Associação do Consumidor, Renata Pedro, explica detalhes do assunto com cartões das principais lojas de departamento, supermercados e combustível. Não só cartões de loja foram avaliados, mas também os híbridos e co-branded.