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Cartão de crédito rotativo: consumidor deve ficar atento às regras

Desde o início da mudança do chamado "rotativo" do cartão de crédito, em abril, cresceu de 34,48% para quase 40% o percentual de pagamento mínimo da fatura

Publicado em 17 de Outubro de 2017 às 19:10

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 out 2017 às 19:10
A regra que permite parcelar as dívidas do cartão de crédito a juros menores não impediu o aumento da taxa de inadimplência. Desde o início da mudança do chamado “rotativo” do cartão de crédito, em abril, cresceu de 34,48% para quase 40% o percentual dos que não pagaram o valor mínimo da fatura ou atrasaram as parcelas por mais de 90 dias, mostram dados até agosto do Banco Central.
Mas você sabe a que detalhes ficar atento durante as compras com o rotativo? Quem explica o tema é a diretora-presidente do Procon Estadual, Denize Izaita. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Denise Isaíta - 17-10-17.mp3

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