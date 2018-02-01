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Cartão de crédito: proposta quer acabar com parcelamento sem juros

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 12:30

Publicado em 

01 fev 2018 às 12:30
Proposta do setor de cartão de crédito sugere o fim do parcelamento sem encargos. Em troca, bancos repassariam recursos mais rapidamente aos lojistas. Taxas caem no rotativo em 2017, mas se mantêm acima de 300% ao ano. Além disso, o Banco Central proibiu os bancos de financiarem o rotativo por mais de um mês; só que a alternativa ao rotativo ficou mais cara. Nesta edição do CBN Vitória o professor e economista Mario Vasconcellos traz mais detalhes do tema. Confira!
Entrevista - John Gomes - Mario Vasconcellos - 01-02-18

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