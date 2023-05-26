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Carros populares podem voltar com preços inferiores a R$ 60 mil

Ouça entrevista com o Diretor-executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos,  José Francisco Costa

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mai 2023 às 11:44
Carro/velocímetro
carro/velocímetro Crédito: Pixabay
O governo federal anunciou nesta quinta-feira (25) medidas para reduzir o preço dos carros populares. O objetivo é que ocorram descontos nos preços entre 1,5%, no mínimo, e 10,96%, no máximo, a partir da redução de impostos federais, como IPI e PIS/Cofins. A redução no preço poderá ser ainda maior, porque o pacote vai prever a possibilidade de venda direta da indústria, entre outras mudanças. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o Diretor-executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincovides), José Francisco Costa, analisa as medidas e o cenário atual sobre o assunto. Carros acima de R$ 120 mil não terão descontos.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -José Francisco Costa - 26-05-23.mp3

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