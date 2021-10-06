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Motor

Carros elétricos já atingem desempenho superior aos movidos à combustão

A entrevistada é a engenheira Aline Gonçalves

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 22:37

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

05 out 2021 às 22:37
Carro elétrico
Carro elétrico Crédito: Pixabay
Grandes montadoras anunciaram, neste mês, investimentos na ampliação de produção de carros elétricos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora da Associação Brasileira de Veículos Elétricos Inovadores, Aline Gonçalves, destacou que os carros movidos a eletricidade já atingem um desempenho superior ao veículos com motores à combustão. Ela também explicou como é feito o abastecimento dos carros elétricos e o descarte das baterias, sem comprometimento ao meio ambiente. Ouça a entrevista completa:
Mário Bonella entrevista Aline Gonçalves - 05/10/2021

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