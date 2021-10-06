Carros elétricos já atingem desempenho superior aos movidos à combustão

Grandes montadoras anunciaram, neste mês, investimentos na ampliação de produção de carros elétricos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a diretora da Associação Brasileira de Veículos Elétricos Inovadores, Aline Gonçalves, destacou que os carros movidos a eletricidade já atingem um desempenho superior ao veículos com motores à combustão. Ela também explicou como é feito o abastecimento dos carros elétricos e o descarte das baterias, sem comprometimento ao meio ambiente. Ouça a entrevista completa: