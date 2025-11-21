Carros elétricos: consulta pública aberta para padronizar normas e reduzir riscos de incêndio

A demanda e alta procura por carros elétricos têm feito com que os estados brasileiros se debrucem sobre a criação e fixação de regras para a instalação de carregadores de veículos em estacionamentos e áreas com pontos de recarga, como garagens de condomínios. Em agosto deste ano, o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares publicou a Diretriz Nacional sobre Ocupações Destinadas a Garagens e Locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos. Depois dessa publicação, o Corpo de Bombeiros no Espírito Santo elaborou uma minuta local para essa Norma. O texto – em elaboração – entrou em consulta pública, no início deste mês. O prazo é de 60 dias. O objetivo é aumentar a segurança, padronizar normas e reduzir riscos de incêndio.
Mas por que consulta pública para o assunto? A consulta pública é quando o Corpo de Bombeiros (ou outro órgão) publica uma minuta de norma técnica e abre um prazo para que profissionais (engenheiros, arquitetos, peritos, síndicos), entidades de classe (CREA, CAU, Sinduscon, Findes, etc.) e empresas e cidadãos em geral possam enviar sugestões, críticas e ajustes antes da norma ser publicada de forma definitiva. Em entrevista à CBN Vitória, o Coronel Scharlyston Paiva, consultor em Segurança e Especialista em Investigação de Incêndios e Gestão de Riscos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Scharlyston Paiva - 21-11-25.mp3
Prazo para contribuições: 60 dias
Local: disponível no site oficial do CBMES – www.cb.es.gov.br
Envio de sugestões: [email protected]