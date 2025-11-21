Carros elétricos: consulta pública aberta para padronizar normas e reduzir riscos de incêndio

A demanda e alta procura por carros elétricos têm feito com que os estados brasileiros se debrucem sobre a criação e fixação de regras para a instalação de carregadores de veículos em estacionamentos e áreas com pontos de recarga, como garagens de condomínios. Em agosto deste ano, o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares publicou a Diretriz Nacional sobre Ocupações Destinadas a Garagens e Locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos. Depois dessa publicação, o Corpo de Bombeiros no Espírito Santo elaborou uma minuta local para essa Norma. O texto – em elaboração – entrou em consulta pública, no início deste mês. O prazo é de 60 dias. O objetivo é aumentar a segurança, padronizar normas e reduzir riscos de incêndio.