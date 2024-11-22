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Entrevista

Carros elétricos: Bombeiros avaliam regras para pontos de recarga no ES

O capitão Breda, do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, fala sobre o assunto no CBN Cotidiano

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 17:50

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

22 nov 2024 às 17:50
mobilidade elétrica, carro elétrico, motor elétrico
Veículos eletrificados se destacaram no mercado, no ano passado Crédito: Shutterstock
Os olhos do mundo estão cada vez mais voltados para a fabricação, venda e utilização de carros eletrificados, não à toa há um aumento no número de veículos diferente daqueles do "padrão gasolina" circulando nas cidades brasileiras, inclusive no Espírito Santo. Considerando o aumento expressivo da frota, o Corpo de Bombeiros estuda estabelecer regras para instalação de pontos de recarga em casas e prédios no Estado, os chamados eletropostos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o capitão Breda, do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista José Carlos Schaeffer - Capitão Breda - 22-11-24

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