Carros elétricos: Bombeiros avaliam regras para pontos de recarga no ES

Os olhos do mundo estão cada vez mais voltados para a fabricação, venda e utilização de carros eletrificados, não à toa há um aumento no número de veículos diferente daqueles do "padrão gasolina" circulando nas cidades brasileiras, inclusive no Espírito Santo. Considerando o aumento expressivo da frota, o Corpo de Bombeiros estuda estabelecer regras para instalação de pontos de recarga em casas e prédios no Estado, os chamados eletropostos. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o capitão Breda, do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!