Carros de som e ambulantes proibidos na região da Praia do Canto

Representantes da secretaria Estadual de Segurança Pública, Prefeitura de Vitória e Ministério Público Estadual definiram um plano integrado de atuação para enfrentar os bailes clandestinos que são convocados pelas redes sociais. No último final de semana houve destruição e violência na região da Praia do Canto, depois que milhares de pessoas compareceram a um evento clandestino. Como já há uma nova convocação para este sábado (08), autoridades advertem que não serão permitidos carros de som, nem a presença de ambulantes no local. Em entrevista à CBN Vitória o subsecretário de Estado de Integração Institucional da Secretaria de Segurança Pública, Guilherme Pacífico e o Promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do MP-ES, Marcelo Lemos, pedem que as pessoas que estão dispostas a brincarem o carnaval em blocos que procurem os eventos oficiais, devidamente autorizados, para que tenham segurança.