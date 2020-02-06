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BAILES CLANDESTINOS

Carros de som e ambulantes proibidos na região da Praia do Canto

Estas são algumas das medidas anunciadas para evitar que eventos clandestinos levem insegurança à região

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 13:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 fev 2020 às 13:32
Representantes da secretaria Estadual de Segurança Pública, Prefeitura de Vitória e Ministério Público Estadual  definiram um plano integrado de atuação para enfrentar os bailes clandestinos que são convocados pelas redes sociais. No último final de semana houve destruição e violência na região da Praia do Canto, depois que milhares de pessoas compareceram a um evento clandestino. Como já há uma nova convocação para este sábado (08), autoridades advertem que não serão permitidos carros de som, nem a presença de ambulantes no local. Em entrevista à CBN Vitória o subsecretário de Estado de Integração Institucional da Secretaria de Segurança Pública, Guilherme Pacífico e o Promotor de Justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do MP-ES, Marcelo Lemos, pedem que as pessoas que estão dispostas a brincarem o carnaval em blocos que procurem os eventos oficiais, devidamente autorizados, para que tenham segurança. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Marcelo Lemos e Guilherme Pacífico - 06-02-20

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