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Carro elétrico, híbrido ou a combustão: o que vale mais a pena?

Quem fez as contas foi o personal car, Gabriel de Oliveira

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 12:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 out 2022 às 12:04
Carro elétrico
Carro elétrico Crédito: Pixabay
A discussão sobre a compra de um carro elétrico e um carro a combustão vai além de questões sobre poluição e esgotamento de combustíveis. O gasto – ou a economia – que se pode ter ao optar por um dos modelos também é um ponto relevante que se deve levar em conta ao tomar a decisão de compra. Mas, afinal, o que mais vale a pena? O preço de um carro elétrico é consideravelmente maior do que o de um carro a combustão popular. De acordo com a tabela Fipe, o Renault Zoe novo, veículo 100% elétrico, por exemplo, está saindo por cerca de R$ 235 mil e com autonomia de bateria de 385 quilômetros. Em entrevista à CBN Vitória, o personal car, Gabriel de Oliveira, fala sobre o assunto. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gabriel de Oliveira - 13-10-22

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