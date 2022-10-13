Carro elétrico, híbrido ou a combustão: o que vale mais a pena?

A discussão sobre a compra de um carro elétrico e um carro a combustão vai além de questões sobre poluição e esgotamento de combustíveis. O gasto – ou a economia – que se pode ter ao optar por um dos modelos também é um ponto relevante que se deve levar em conta ao tomar a decisão de compra. Mas, afinal, o que mais vale a pena? O preço de um carro elétrico é consideravelmente maior do que o de um carro a combustão popular. De acordo com a tabela Fipe, o Renault Zoe novo, veículo 100% elétrico, por exemplo, está saindo por cerca de R$ 235 mil e com autonomia de bateria de 385 quilômetros. Em entrevista à CBN Vitória, o personal car, Gabriel de Oliveira, fala sobre o assunto.