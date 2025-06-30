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Entrevista

Carregamento de carros elétricos: o que você precisa saber sobre!

Ouça entrevista com o coronel Scharlyston Paiva, consultor e especialista em segurança e perícia de incêndio

Publicado em 30 de Junho de 2025 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 jun 2025 às 11:15
Carros elétricos
Carros elétricos Crédito: Shutterstock
Carros elétricos ainda são novidade no mercado e por isso mesmo esse universo desperta dúvidas entre motoristas, como por  exemplo sobre a sua forma de carregamento. Em 2024, o país registrou um recorde de 173,5 mil automóveis elétricos vendidos, totalizando mais de 300 mil veículos eletrificados em circulação, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Lidar com sistemas de alta tensão e com o risco de incêndio em casos de acidente exigem treinamentos e equipamentos específicos. Uma legislação para a instalação de estações de carregamento de veículos eletrificados em estacionamentos deve ser apresentada até o final do ano no país. Será uma normativa nacional, que servirá de ponto de partida para as regras de instalação de carregadores. Em entrevista à CBN Vitória, o coronel Scharlyston Paiva, consultor e especialista em segurança e perícia de incêndio – que vai coordenar um dos grupos da ABNT para a tradução das normas americanas para o Brasil – fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Scharlyston Paiva -30-06-25.mp3

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