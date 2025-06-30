Carregamento de carros elétricos: o que você precisa saber sobre!

Carros elétricos ainda são novidade no mercado e por isso mesmo esse universo desperta dúvidas entre motoristas, como por exemplo sobre a sua forma de carregamento. Em 2024, o país registrou um recorde de 173,5 mil automóveis elétricos vendidos, totalizando mais de 300 mil veículos eletrificados em circulação, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Lidar com sistemas de alta tensão e com o risco de incêndio em casos de acidente exigem treinamentos e equipamentos específicos. Uma legislação para a instalação de estações de carregamento de veículos eletrificados em estacionamentos deve ser apresentada até o final do ano no país. Será uma normativa nacional, que servirá de ponto de partida para as regras de instalação de carregadores. Em entrevista à CBN Vitória, o coronel Scharlyston Paiva, consultor e especialista em segurança e perícia de incêndio – que vai coordenar um dos grupos da ABNT para a tradução das normas americanas para o Brasil – fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!