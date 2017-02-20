Carnês do IPTU começam a chegar a partir desta segunda-feira às residências em Vila Velha

Mais de 190 mil carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Coleta de Lixo deste ano começam a ser distribuídos a partir da próxima segunda-feira (20) até o dia 31 de março por servidores da prefeitura de Vila Velha.

O imposto chega com reajuste de 6,58%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Já a taxa de coleta de lixo, além do IPCA-E, também se aplica no cálculo o número de passadas do caminhão de lixo na região.

Quem é morador de rua sem pavimentação, aposentado, pensionista, portador de doenças graves ou proprietário de imóvel residencial com valor venal de até R$ 30 mil pode requerer a isenção do tributo. Acompanhe a entrevista com o secretário de Finanças de Vila Velha, Evandro Vieira.