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Carnês do IPTU começam a chegar a partir desta segunda-feira às residências em Vila Velha

Reajuste é de 6,58% para o IPTU. Já para a taxa de coleta de lixo o percentual é superior para moradores da orla

Publicado em 20 de Fevereiro de 2017 às 11:46

Publicado em 

20 fev 2017 às 11:46
Mais de 190 mil carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Coleta de Lixo deste ano começam a ser distribuídos a partir da próxima segunda-feira (20) até o dia 31 de março por servidores da prefeitura de Vila Velha.
O imposto chega com  reajuste de 6,58%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Já a taxa de coleta de lixo, além do IPCA-E, também se aplica no cálculo o número de passadas do caminhão de lixo na região. 
Quem é morador de rua sem pavimentação, aposentado, pensionista, portador de doenças graves ou proprietário de imóvel residencial com valor venal de até R$ 30 mil pode requerer a isenção do tributo. Acompanhe a entrevista com o secretário de Finanças de Vila Velha, Evandro Vieira. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Evandro Vieira - 20-02-17

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