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ENTREVISTA

Carne de boi impulsiona aumento na cesta básica no ES, aponta Dieese

Ouça a explicação da economista do Departamento

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 20:40

Publicado em 

09 jan 2020 às 20:40
Cesta básica tem aumento Crédito: Gazeta Online
Vitória teve a maior alta das cestas básicas do país entre 17 capitais, um aumento de 23,64% no ano passado, fechando o ano em R$ 499,23. A alta no preço da carne bovina foi a principal causa, com aumento de 47,45%. Os dados do comparativo entre 2019 e 2018 são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Sandra Bortolon, economista do Departamento, explicou que este resultado da carne vermelha deveu-se ao alto nível de exportação ao longo de 2019, principalmente para a China. Somou-se a isso, no segundo semestre, entressafra e maior custo de reposição dos bezerros, o que acarretou a elevação expressiva de preços. A demanda interna, por sua vez, permaneceu baixa na maior parte do ano, resultado do menor poder de compra dos brasileiros. Confira:
Entrevista - Fabio Botacin - Sandra Bortolon - 09-01-20
Mais informações:
- Este resultado da carne vermelha deveu-se ao alto nível de exportação ao longo de 2019, principalmente para a China. Somou-se a isso, no segundo semestre, entressafra e maior custo de reposição dos bezerros, o que acarretou a elevação expressiva de preços. A demanda interna, por sua vez, permaneceu baixa na maior parte do ano, resultado do menor poder de compra dos brasileiros;
- A batata foi outro alimento que contribuiu para deixar a cesta básica “mais salgada” um aumento de 45,22% em Vitória. A redução da área plantada de batata de mesa limitou a oferta nacional e elevou os preços na maior parte do ano;
- No comparativo do período de um ano, o preço do óleo de soja teve o maior aumento em Vitória (18,77%) e foi outro que . Ao longo do ano, observou-se uma demanda grande pelo material bruto para a produção de biodiesel, o que elevou os preços do produto também no varejo.

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