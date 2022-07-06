Carne clandestina apreendida era comercializada em 40 supermercados da Grande Vitória

Cerca de 15 toneladas de carne suína clandestina, que estavam sendo embaladas sem autorização, foram apreendidas em um estabelecimento no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, nesta terça-feira (5). A apreensão aconteceu após denúncia anônima e foi resultado de uma ação conjunta entre a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). O local, segundo a polícia, tinha "condições sanitárias incompatíveis". A área de manipulação de carnes para revenda de produtos de origem animal foi interditada. Todo o material foi recolhido pelo Idaf para descarte. De acordo com o titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, delegado Eduardo Passamani, o estabelecimento tinha autorização para comprar e revender carne. No entanto, o proprietário manuseava e cortava as peças para revenda. Não era permitida manipulação do produto. Segundo o delegado, a carne recolhida já estava amarelada e imprópria para o consumo.