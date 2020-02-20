Carnavalesco da Boa Vista fala sobre o desfile campeão de 2020

Na tarde dessa quarta-feira (19), a Boa Vista conquistou pela sexta vez o título de campeã do Carnaval Capixaba. A escola de Cariacica levou para a avenida o samba de enredo que anunciava "A música faz emocionar. Sou capixaba, o grande artista. A voz do povo vai ecoar: canta, Boa Vista!".
Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (20), o carnavalesco da agremiação, Robson Goulart, ressaltou a importância do carnaval capixaba e contou também como uma escola se prepara para o desfile, desde a escolha do samba-enredo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Robson Goulart - 20-02-20
Com dois mil componentes, 18 alas, 4 alegorias e um tripé, a agremiação foi a quarta escola a entrar na avenida na noite do último sábado (15). O enredo homenageia cantores do Espírito Santo e os diversos gêneros musicais que fizeram e fazem história no Estado. A comissão de frente, que trouxe o cantor Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, levou o público ao delírio. Com o samba exaltando a música capixaba, ainda teve homenagem a Maurício de Oliveira, Casaca, Natércia Lopes e Alemão do Forró.
A Boa Vista foi a escola que teve menos erros na avenida e não sofreu nenhuma penalidade, terminando o desfile dentro do tempo limite. Com um enredo mais simples, o apelo emocional do tema conquistou a plateia e os jurados. A comissão de frente traduziu o refrão do samba da Boa Vista em libras.