Carnaval: Saiba a programação nos principais balneários do ES

Para quem não quer passar o carnaval na Grande Vitória, ou quer dar um "pulinho" em outras cidades do litoral capixaba, o CBN Cotidiano desta sexta-feira (21) fez um giro em cidades importantes de Norte a Sul do Espírito Santo. Confira abaixo:

Linhares: O município do Norte do ES terá cerca de 90 atrações diferentes, entre blocos de rua, trio elétricos e marchinhas. A programação começa cedo, às 10h, com atividades aeróbicas nas orla dos balneários de Pontal, Povoação e Regência, e termina às 2h, com shows de bandas regionais. O secretário municipal de Cultura, Ivan Salvador Filho, destacou a extensa programação:

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Marataízes: O município do Litoral Sul terá atrações em seis palcos montados ao longo dos 26 quilômetros de orla. São esperadas 100 mil pessoas na cidade. Segundo o secretário de Turismo, Alberto Mello, os moradores e turistas terão mais conforto com a reurbanização da Praia Central:

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Guarapari: Os dias de folia devem atrair cerca de 600 mil pessoas na Cidade Saúde. Em um carnaval com clima familiar, a cidade tem atrações em vários pontos esse ano, com destaque para Centro, Praia do Morro e Santa Mônica. Os blocos de rua saem todos os dias em pontos diferentes do município. No domingo (23), o tradicional desfile das escolas de samba tomará a avenida Joaquim da Silva Lima. Essa via, inclusive, terá estacionamento proibido, todos os dias, entre 15h e 2h, como explica a secretária municipal de Turismo, Letícia Regina Souza:

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Anchieta: Outro importante município do Sul do Estado, Anchieta terá uma programação mais extensa no balneário de Iriri, que deve receber 30 mil pessoas por dia. A programação vai sempre de 13h, com marchinhas nas ruas da cidade, até 1h. Somados os sete balneários mais movimentados do município, como Castelhanos e Ubu, 350 mil pessoas devem passar por lá no carnaval. O secretário de Turismo, Rozinere Bernardi, garantiu programação variada: