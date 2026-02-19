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Reciclagem

Carnaval: projeto transforma fantasias em novos produtos sustentáveis no ES

Ouça entrevista com a designer Juliana Lisboa

Publicado em 19 de Fevereiro de 2026 às 10:42

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 fev 2026 às 10:42
Fantasias de carnaval
Fantasias de carnaval Crédito: Tint Media/Shutterstock
O Carnaval passa, mas o que fica para trás? Para responder a essa pergunta, a designer Juliana Lisboa mergulhou nos bastidores do Sambão do Povo em uma pesquisa profunda sobre a gestão de resíduos da nossa maior festa popular. Em parceria com uma ONG, o projeto investigou o destino de toneladas de tecidos, plásticos, metais, EVA, TNT e madeira que, tradicionalmente, acabariam no lixo. O estudo não apenas mapeou o descarte, mas propôs soluções reais através do design circular. Materiais que seriam perdidos foram transformados em protótipos de cadeiras para arquibancadas e até aviamentos, como botões feitos de restos de TNT. O projeto prova que a folia pode ser sustentável sem perder a poesia. Recentemente, o público pôde conferir de perto essa transformação em uma mostra especial. E as ações não param por aí: nas próximas semanas, o laboratório A Fantástica Carpintaria promove atividades voltadas para questões sustentáveis, reforçando que o Carnaval já pratica a economia circular há décadas pela pura força da criatividade. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Juliana Lisboa - 19-02-26.mp3
Para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto, na rede social o endereço é @afantasticacarpintaria

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