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Carnaval online começa nesta sexta-feira em Vitória

Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário municipal de Cultura de Vitória, Luciano Picoli Gagno, conta mais sobre a iniciativa

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 fev 2021 às 12:49
Se antes, colocavam-se os blocos na rua, em meio à pandemia do novo coronavírus, a folia vai tomar a internet. É o caso do carnaval de Vitória, que terá programação online entre os dias 12 e 14 de fevereiro. Serão 22 atrações, com apresentações transmitidas através do canal da própria prefeitura no Youtube. A maratona da folia começa às 20h desta sexta-feira (12) e termina na noite do próximo domingo (13). Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário municipal de Cultura de Vitória, Luciano Picoli Gagno, conta mais sobre a iniciativa.
Entrevista Fernanda Queiroz - Luciano Picoli Gagno - 11-02-21 - 11-02-21

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