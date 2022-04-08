Carnaval: o que é julgado nos desfiles das escolas de samba

Elas vão passar na avenida! As escolas de samba que vão desfilar neste sábado (9) no Grupo Especial do Carnaval de Vitória serão avaliadas por 27 jurados. No Grupo Especial, cada agremiação terá um tempo entre 52 e 62 minutos, conforme regulamento da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), para apresentar seu carnaval. Uma escola descerá para o Grupo A, como uma coirmã desse grupo de acesso ganhará o direito de desfilar no Grupo Especial em 2023. No Grupo, o Corpo de Julgadores será composto por 27 membros, que avaliarão as escolas de samba nos quesitos Bateria, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Serão três avaliadores para cada item. Eles darão notas que variam de 9 a 10, com possibilidade de fracionamento, tipo 9,1, 9,5, 9,7... Cada jurado precisa justificar suas avaliações abaixo de 10 em uma espécie de caderno de encargos, que deve ser preenchido e entregue à uma comissão no final de cada dia de desfile. Em entrevista à CBN Vitória, o jornalista e cronista de carnaval, Jace Theodoro, fala sobre o assunto!