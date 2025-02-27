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Carnaval no ES: dicas de lugares tranquilos para curtir a folia

Ouça entrevista com o gestor estadual de Turismo do Sebrae, Leandro Dalcolmo Tonini

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 fev 2025 às 10:50
Área de restinga no Parque Estadual Paulo César VInha
Área de restinga no Parque Estadual Paulo César VInha Crédito: Vitor Jubini
De Norte a Sul do Espírito Santo, o que não faltam são opções para curtir o feriado de Carnaval. Praia, montanhas, cachoeiras, lagoas, sítios históricos... por todos os municípios do Estado é possível aproveitar a folia, tanto para os que são fãs do agito quanto para os que preferem o sossego. Para ajudar os ouvintes mais tranquilos a encontrarem um bom destino capixaba, a CBN Vitória conversa com o gestor estadual de Turismo do Sebrae, Leandro Dalcolmo Tonini. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Leandro Dalcolmo Tononi - 27-02-25.mp3
1. Turismo de experiência em Pindobas
Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, é o primeiro distrito turístico do estado. A região proporciona uma imersão na cultura italiana, com destaque para a Casa Nostra e propriedades ao redor, onde é possível vivenciar tradições, gastronomia e hospitalidade típicas.
As experiências turísticas estão disponíveis com 50% desconto no site https://loja-casanostra.paytour.com.br/. A experiência da Casa Nostra, a Exposição Autoguiada e o passeio de mula têm vagas para o sábado e domingo de carnaval, dias 1 e 2 de março. Para saber mais sobre Pindobas, ver fotos e vídeos das experiências, acesse o Instagram @distritoturisticopindobas.
2. Natureza e gastronomia nas montanhas
Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo, encanta pelo clima ameno, forte influência da arquitetura alemã e belas paisagens montanhosas. O Parque Estadual da Pedra Azul é seu maior atrativo, com trilhas e mirantes deslumbrantes. Com entrada gratuita, o parque estará aberto durante todo o período do carnaval, de 1º a 5 de março, das 8h às 16h. Se seu desejo for fazer trilhas ou escaladas no local, é preciso fazer um agendamento pelo site iema.es.gov.br/pepaz.
A Rota do Lagarto, repleta de pousadas e restaurantes charmosos, oferece uma experiência única de lazer e gastronomia. O destino é ideal para quem busca tranquilidade e aventura nas montanhas capixabas.
3. Turismo de aventura em Pancas
Localizada a aproximadamente 180 km de Vitória, Pancas é conhecida por suas formações rochosas impressionantes, ideais para escalada e trilhas. É lá que fica o maior circuito de tirolesa da América Latina, com descidas gratuitas todos os sábados e domingos. E durante o carnaval não será diferente: nos dias 1º e 2 de março, a partir das 6 horas, é possível retirar senhas para os 3 km de aventura.
O circuito fica no bairro Nelson José Grobério com duas tirolesas– uma com 2.100 metros e outra com 900 metros de extensão. A velocidade de descida pode chegar a 120 km/h e, no ponto mais alto, são 400 m de distância do chão. Para conferir a localização correta e mais informações, acesse o Instagram da @megatirolesapancas.
4. Praia e ecoturismo em Guarapari
Guarapari é conhecida por suas belas praias, infraestrutura turística e águas com propriedades terapêuticas devido à presença de monazita em algumas faixas de areia. Com mais de 50 praias, a cidade tem como destaque a movimentada Praia do Morro, ideal para famílias e esportes náuticos, e a tranquila Praia de Meaípe, famosa pelos restaurantes que servem a tradicional moqueca capixaba. Outras atrações importantes são as piscinas naturais da Praia dos Padres e o Parque Estadual Paulo César Vinha, com lagoas e trilhas em meio à restinga.
O Parque Estadual Paulo César Vinha, inclusive, estará aberto durante todo o feriadão de carnaval, de 1º a 5 de março, as 8h às 17h. A entrada é gratuita e sempre por ordem de chegada, pela rodovia ES-060, no km 37,5. Para mais informações, acesse o Instagram do local: @pe.paulocesarvinha.
[Fonte: Sebrae-ES]

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