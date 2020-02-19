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DIREITO DO TRABALHO

Carnaval não é feriado nacional, alerta especialista!

Quem esclarece as dúvidas é o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 10:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 fev 2020 às 10:33
Falta pouco para começar a folia em todo o Brasil. Apesar de muitos brasileiros emendarem os quatro dias para aproveitar o carnaval, ou simplesmente descansar, o carnaval não é considerado feriado nacional. A menos de uma semana para a festa, muitas dúvidas surgem sobre a data. Quem esclarece as dúvidas é o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer. Fica o alerta, Carnaval não é feriado nacional. O carnaval só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Alberto Nemer - 19-02-20
Nas cidades onde a data não é considerada feriado, a segunda e a terça-feira, além da Quarta-Feira de Cinzas, podem ser ou não definidas como pontos facultativos. Na prática, empresas e funcionários podem fazer acordo sobre os dias a serem trabalhados e as formas de compensação das horas.

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