Carnaval não é feriado nacional, alerta especialista!

Falta pouco para começar a folia em todo o Brasil. Apesar de muitos brasileiros emendarem os quatro dias para aproveitar o carnaval, ou simplesmente descansar, o carnaval não é considerado feriado nacional. A menos de uma semana para a festa, muitas dúvidas surgem sobre a data. Quem esclarece as dúvidas é o advogado especialista em Direito do Trabalho, Alberto Nemer. Fica o alerta, Carnaval não é feriado nacional. O carnaval só é considerado feriado se estiver previsto em lei estadual ou municipal.